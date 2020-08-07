《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，將近 500車次90年代汽車展示。（黃國峰攝）

《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，這輛RX7聚焦不少目光。（黃國峰攝）

《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，這輛Lancer改得很漂亮。（黃國峰攝）

《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，這輛有著車頂架的老B很有味道。（黃國峰攝）

《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，這輛911很吸睛。（黃國峰攝）

《經典90～老車回憶》社團，7月在經濟部台中軟體園區，舉行90車聚，不是只有汽車，還有摩托車，圖中為名流150。（黃國峰攝）

疫情稍緩之際，釋放禁錮的靈魂，全台最大玩老車社團，《經典90～老車回憶》社團，上月某日下午4點在經濟部台中軟體園區，舉行2020老車文化／夏之慶典（Nights Summer）吸引了約500車次，熱愛90年代老車的車友將愛車開來亮相，活動一開始就將附近塞爆，短短4、5個小時也吸引了約1千人到場參觀。

到底是什麼樣的情懷？讓玩老車文化如此熱鬧？創辦人何華指出，其實老車文化近年來在世界各地都是個熱潮，並衍伸為大大小小單一車種的族群，台灣在那個很富庶的90年代，台灣車市蓬勃發展，不少稀有車種，都有引進台灣，可能是對那個世代的懷念，很多收藏家，收藏著厲害的寶貝，但都沒機會亮相，因此嘗試著召集這些同好，大家一起聊聊分享，讓世界看見台灣也有老車文化。

台中軟體園區Dali Art藝術廣場上，滿滿Dio、偉士牌、追風、名流、FZR、NSR一排排，耳邊傳來80、90年代的Disco舞曲，滿滿的90風，還有反飆車微電影，宣導愛車不飆車，充滿趣味，走到地下室停車場，電梯門一開映入眼簾的是一整排近500輛90年代汽車，各車在車主巧思下各有樣態、有低趴法拉風、有車頂架旅行風、拉力賽車風、樸實無華風，但都是如新車般，光可鑑人，值得細細品味

因為疫情關係，將近半年車友沒參加類式車聚，吸引不少愛車者可對一台車研究半天、狂拍照，車友們也彼此交換老車車經，雖然大家開的車都不同，但骨子裡那愛車的心是一樣的，也藉著這樣的活動，喚醒了大家對家庭的記憶、兒時的夢想、全家一起溫暖出遊的畫面，回憶起，那黃金的90年代。

90車聚（2020年）

(中時 )