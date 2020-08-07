蔡喊「升官發財請走別路」 羅智強批：清廉政治越走越遠

立委涉嫌收賄風暴持續延燒，蔡英文總統日前以「升官發財請走別路」警惕執政團隊，對此台北市議員羅智強今（7日）受訪指出，蔡英文的文宣愛將李厚慶，自接文化總會副祕書長以來，大量擔任政府標案評審委員，未依法進行利益迴避有弊端引發爭議，呼籲蔡總統如果真想落實反貪腐的決心，就請從身邊的親信做起，懲處究責李厚慶，否則只會淪為空話、笑話，讓台灣離清廉政治的路越來越遠。

「你想想，如果羅智強在馬英九總統執政時期，去當標案的守門人下場會有多慘？」羅智強提到，自己也曾經身為總統的幕僚，倘若總統親信不管好自己，就會被外界解讀是總統在做的事情，職務上的行為要謹守本分，做出違背職務的事，就應該被媒體公審、遭司法調查，然後政治生命就從此終結，但同樣的標準在民進黨身上卻不是這樣，蔡英文也曾說「完全執政不會完全腐化」，不過我們看到民進黨政府的人事酬庸、立委蘇震清涉收賄被聲押等等爭議風波，現在就是絕對的權力絕對的腐化真實在上演，「反腐」我們已經不能指望執政者的力量，而是要靠媒體、在野監督。

被問到擔任政府重要職位，是不是真的會碰到很多誘惑，羅智強再舉馬總統之例，清廉操守就是他的招牌，只要總統自己以身作則，營造出端正的政風文化，總統身邊的人也不敢去搞七捻三，大家自然會知道去關說遊說都是沒有用的，就像一個老闆如果沒有認真去約束下屬，下屬就有上下其手的空間，所以會有這麼多標案有爭議，或許不是李厚慶一個人的問題，而是我們的總統蔡英文是怎麼看待核心幕僚做出這樣的行為。

(中時新聞網)