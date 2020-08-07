台中市長盧秀燕7日強調，履勘前應改善事項8至10天內完成，提報交通部履勘，完成「十年喜事、百年大計」的超級任務。（盧金足攝）

台中捷運綠線7完成初勘，模擬乘客持汽油彈引爆造成列車起火，乘客按下緊急按鈕，中捷組成緊急救援小組，展開滅火、送醫等救援行動。（盧金足攝）

台中捷運綠線初勘委員提出8項履勘前應改善措施，包括管線固定、軌道區環境整理、機房內防護措施等。（盧金足攝）

台中捷運邁向新里碑！市府7日完成台中捷運初勘，由初勘召集人范揚材宣布初勘，待改善事項僅8項圓滿成功，市長盧秀燕強調，台中捷運綠線雖已興建10年，年底通車勢在必行，履勘前應改善事項8至10天內完成，提報交通部履勘，捷運通車最後一哩路，完成「十年喜事、百年大計」的超級任務。

捷運綠線為台中第一條捷運，盧秀燕強調，不能完工的工程的她會開工，遲未開工的一定她要盡快開工，范揚材率領委員以最嚴格標準出考題，包括車廂遭民眾縱火搶救、捷運故障排除等緊急狀況，以優異應變能力，順利通過初勘。

盧秀燕說，台中捷運綠線2009年開工，將達成年底完工通車目標，目前工程進度93％，剩下7％，最後一哩路，全力以赴，拚年底完工通車。

她指出，初勘委員提出的8項履勘前應改善措施，包括管線固定、軌道區環境整理、機房內防護措施、指標牌面準確度、電扶梯運作順暢度、號誌系統接地線設置改善、列車對講機通話穩定性、大慶站出口前人行道平整度。

「全力以赴、通力合作！」盧秀燕表示，預計8到10天內完成改善作業，8月底前報交通部履勘，將初勘委員建議事項納入後續設計，提升服務品質。

范揚材指出，初勘經土建、機電及營運組的委員進行初勘實地檢視及穩定性測試結果調整，確保安全無虞，再進行現場實地模擬演練，主題為列車內遭民眾縱火及列車故障脫吊支援等相關議題，在中捷公司行控中心、消防局及警察局等精實演練。

初勘、履勘是通車前必備項目，這條高架建設捷運歷經漫長時間，行經台中市各區繁榮地段，將形成「軌道經濟」。

交通局長葉昭甫強調，考題為模擬乘客持汽油彈引爆造成列車起火，並有乘客按下緊急按鈕，中捷組成緊急救援小組，展開滅火、送醫等救援行動，將初勘委員建議事項納入後續設計，提升服務品質。

(中時 )