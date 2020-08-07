記憶體封測大廠力成科技（6239）7日經董事會通過後宣布經營團隊人事異動並正式啟動世代傳承。現任力成科技執行長暨總經理洪嘉鍮將於2020年9月底退休，洪嘉（金俞）於2013年10月回任力成科技，在他全心投入的卓越領導下，力成集團的營收及獲利有顯著的成長，謹代表力成科技的股東與員工深深地感謝洪嘉（金俞）在此段期間的傑出領導及對力成的貢獻。

之後，洪嘉鍮仍擔任力成科技董事，同時也會是力成科技的顧問，持續協助力成科技的營運及發展。

自2020年10月1日起，謝永達將擔任力成集團執行長，力成科技總經理一職則由呂肇祥擔任。謝永達目前擔任力成科技子公司超豐電子執行長，在加入力成科技前，謝先生曾任職於富士康科技、遠東金士頓、虹志電腦(AST)等知名企業，未來，他將專注於力成集團的行銷發展、重要客戶業務策略合作、集團業務方針與未來的營運規劃。

呂肇祥目前擔任力成科技營運長，在加入力成科技前曾任職於力晶、摩托羅拉(Motorola) 與奎茂(Qume)等企業，未來，他將負責力成科技（含海外100％子公司）之日常業務的經營管理。

(工商 )