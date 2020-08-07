電機大廠崇友實業今(7)日董事會承認第二季及上半年財報，第二季因開發新產品而導致營業費用增加，EPS從去年同期0.91元降為0.88元。上半年EPS由去年同期2.07元略減為2元。崇友7日也公佈自結7月合併營收回升至4.15億元，創今年單月新高，也是同期次高。

崇友今日董事會承認第二季財報，第二季合併營收回升至10.52億元，營業毛利2.99億元、營業利益1.76億元、稅前淨利1.87億元、稅後淨利1.55億元，EPS為0.88元。上半年EPS達2.0元。

崇友指出，崇友接獲台北市文山區興德路高速梯住宅大樓、台南市安南區住宅社區等新梯訂單，第二季出貨且完工認列，汰舊換新業務也比去年同期成長3.41％。維修保養業務持續在新梯保固期滿後，高達八成繼續由崇友提供維修保養，目前維保台數達3.66萬台，都為崇友今年維修保養收入，增添穩定收入及獲利來源。

崇友7月合併營收4.15億元，月成長29.94％；年增11.78％。主因是桃園金融大樓電梯汰舊換新、桃園龍潭區住宅社區等大型新梯訂單完工出貨，認列營收。前7月合併營收24.65億元，年減2.08％。

崇友指出，崇友拿下台大醫院電梯汰舊換新標案、新光桃園金融中心、中國醫藥大學、高雄的海音中心等大型新梯建案，下半年起陸續完成驗收及認列營收，同時也積極開拓電梯汰舊換新業務。

(工商 )