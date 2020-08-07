不能出國旅遊，讓國內掀起一股偽出國旅行風氣，晶華國際酒店集團旗下設計型旅館品牌「捷絲旅」抓緊許多民眾想念赴日本旅行的心情，特別於捷絲旅台北西門館即日起至9月30日推出「復刻淺草，跑Bar西門」優惠住房專案，與5家在地知名酒吧聯手合作，製作「跑Bar地圖」，引領房客穿梭於西門巷弄之間進行城市探索，體驗日式下町風情走跳遊樂，重溫東京淺草的繁華夜生活美好。

捷絲旅台北西門館「復刻淺草，跑Bar西門」優惠住房專案，可入住精緻雙人房。（捷絲旅提供）

捷絲旅台北西門館表示，日本的飲酒文化盛行「一間接著一間」喝，一個晚上短短幾小時可跑兩、三間酒吧，其中又以特色酒吧林立的東京淺草地區最具代表性。捷絲旅台北西門館所在的「西門町」，自日治時期起，即是參照東京最繁華的「淺草區」所規劃出來的休閒娛樂重地，不論是街道或商店都有著濃厚的日本巷弄氛圍。

以Cyberpunk為主題的「懸壺濟世Savior Lounge Bar」。（捷絲旅提供）

「復刻淺草，跑Bar西門」的專案房客憑房卡至合作酒吧，不限金額消費就贈送特色調酒1杯，5家酒吧隨心喝，最高每人可喝5杯；飯店還為跑Bar行程結束後回到客房的旅人們，貼心準備日本原裝進口的特色啤酒、下酒零食以及日本人氣杯麵等豐盛暖心的宵夜。「復刻淺草，跑Bar西門」可入住捷絲旅台北西門館的精緻雙人房1晚，2人同行，每人1000元起，官網訂房可適用安心旅遊及振興三倍券皆適用，8月官網訂房加購高鐵車票還有7折優惠。

「Once Café & Bar」可享用富創意的各式調飲。（捷絲旅提供）

捷絲旅台北西門館指出，為深化捷絲旅品牌與在地的連結特色，捷絲旅台北西門館致力成為詮釋西門町新與舊故事文本的在地平台，今年以「翻轉不夜城」為主題，由日本的跑Bar文化揭開序幕篇章而推出「復刻淺草，跑Bar西門」住房專案，旅人們可以選擇到裝潢以工業風為主的「酒肆西門」，享受多款精釀生啤和精選瓶裝啤酒，喜愛創意酌飲的貴賓則可前往「Once Café & Bar」，或是體驗以Cyberpunk為主題的「懸壺濟世Savior Lounge Bar」，感受反烏托邦的世界和高等科技的經典樣貌，也可到「The 58 Bar」和「覓室Miss」2家人氣據點品飲一番。

【飲酒過量，有礙健康】

(中時 )