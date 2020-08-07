防範光電搶地亂象，農委會7月宣布修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，對「農地種電」嚴加審查，新規定8月1日上路。苗栗縣工商處指出，逾百件申請案中已有19件通過興辦事業計畫審查，引起環境保育團體關注，8月7日工商處邀集光電業者、專家學者及保育團體舉行第一次座談會，現場討論熱烈。

工商處長黃智群指出，這2年苗栗縣光電申請案遽增，目前受理200多件申請案中，100多件已進入審查，總申請開發面積破百，其餘處於補件或退件，縣府「慎重審查」，農委會雖宣布2公頃以下不受理土地變更，但有2例外，分別是8月1日前已取得台電併聯同意書，以及農地周邊為自然隔絕或非農業用地，後者實務上較少見。

為了保護農地及野生動物棲地，台灣石虎保育協等在地環境保育團體，促請縣府制定公開透明的審查制度，針對環境社會檢核、審核機制、技術規範、三級地圖分級處理、檢舉及案場取消機制等項目討論。黃智群說，現行光電審核分3階段，除了要2位以上專家學者提供意見，通過小組審查後，還需由專家學者現勘，通過興辦事業計畫審查才能進行土地變更。

石虎協會理事長陳美汀質疑，縣府提供專家學者名單讓業者參考，倘若業者找的人與負責審核的人是同一批，恐釀利益衝突，因此名單應分開，另外建議縣府初步篩選案件時，可參考石虎分布三級地圖。但此建議有學者反對，屏科大教授裴家騏認為三級地圖需要更多科學驗證，不應做為開不開發的邊界，石虎生存也不會就此被框限。

太陽光電發電系統同業公會理事長蔡宗融強調，現行光電開發是依據台電饋線「以線找地」，業者依合法程序申請，若政府能公告畫定範圍，相信沒有業者會不顧2公頃就要1億元的巨額投資硬踩地雷，期盼盡快建立「示範案場」讓業者有所依循。

公會理事許俊吉提出，保育石虎等野生動物，太陽能棚架有一定高度，下方可供動物活動通行，圍籬也可不使用刺網及離地35公分保持通道等。但石虎協會理事李璟泓指出，許多案場剛開始整地就會使用除草劑，依通霄案例來看，一旁還有深溝，此外，野生動物也包含天上飛的，砍樹種電破壞灰面鵟鷹的棲地，就目前觀察牠們不會站在太陽能板上。

農業處自然生態保育科長張葦則建議，既然通霄北勢窩現有2案場鄰近苗31線，未來可討論做為示範區，除了架設紅外線自動相機進行生態監測，也會禁止使用除草劑，另可在案場外設置告示牌，上頭記載業者、案場資訊及義務、檢舉電話，全民監督之下，期待案場顧及生態保育責任。

(中時 )