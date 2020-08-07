橋頭地檢署接獲情資，有不法集團以假投資、旅遊考察等名義遊說民眾參加傳銷組織，進行拉下線賺佣金吸金，嚴重擾亂金融秩序，檢警等單位成立專案小組全力偵辦，於年8月4日搜索上線32歲蔡姓男子、27歲江姓男子等人位在高雄市路竹區、橋頭區、台南市歸仁區等住居所，查扣中國大陸銀聯卡、 存摺、U盾（類似大陸帳戶金鑰）等物，並拘提蔡某、江某，帶回下線關係人、證人等共計21人到案說明。

專案小組調查發現，江某、蔡某等人組成之不法集團未實際至大陸地區廣西南寧進行投資，卻對外誆稱投資廣西南寧「純資本運作」之經濟活動，自2016年間起，運用多層次傳銷手法，以高額獎金為誘因，招攬民眾投資，入會門檻為人民幣6萬9800元（折合新臺幣約 30 萬元），成為會員後即得招攬他人為下線，依招攬下線的人數多寡，分為主任、經理及老闆等階級，並依比例將新加入者所繳交之款項分配，將下線所繳會員費往上分紅予上線成員，渠等所取得佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，而非基於其所 推廣或銷售商品或勞務，初估每人不法獲利約新臺幣100至200萬元。

經檢方漏夜訊問後，認被告蔡某、江某等2 人違反刑法第 339 條詐欺、多層次傳銷管理法第18條、第29條等罪嫌重大，惟無羈押必要，分別諭知交保1萬 5000 元、5萬元。

檢方呼籲投資人，應循正當合法管道進行投資理財，對於以各種強調保證獲利、高報酬，只需拉下線、商品虛化之投資方案需謹慎進場，勿輕信不法分子投資術語，以免血本無歸，甚而誤觸法網。

(中時 )