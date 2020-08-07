信託公會7日舉辦「如何規劃家族信託之家族憲章及家族辦公室研討會」邀請萬國法律事務所多位講師分享研究成果。信託公會理事長雷仲達表示，為協助台灣企業永續經營、成長茁壯，信託公會近年積極進行一連串家族信託議題的相關研究，期讓估計達新台幣七兆元之企業股權資產納入信託管理。

據台灣董事學會《2018華人家族企業關鍵報告》的資料顯示，在台灣，家族企業占整體企業的比例高達63％；但據資誠聯合會計師事務所調查指出，只有5％的家族企業有明列接班計畫，遠遠低於全球調查16％的比例，顯示我國家族企業傳承觀念與實務執行的推廣空間還很大。

雷仲達表示，信託公會因應不同的企業型態，特別為信託業辦理家族信託業務規劃出複雜程度不同的服務模式；從簡易模式（企業主將持有的家族企業股票交付信託）、普通模式（企業主成立閉鎖公司，並將擁有股權設定信託），再進階到結合家族治理與家族辦公室的複雜與完整模式，讓信託業可依企業主之實際情況提出合適的對應方案，向國內企業推廣以信託做為股權傳承規畫的核心，期讓估計達新台幣七兆元之企業股權資產納入信託管理。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，為深化國內信託業務，信託公會於2018年提出我國辦理家族信託模式與架構分析研究報告，建議採閉鎖公司結合信託做為家族信託模式；2019年擬具家族信託契約及閉鎖性股份有限公司章程參考範本，鼓勵我國信託業者採用以推展家族信託業務，且進一步研擬信託業為客戶規劃家族憲章及家族辦公室之具體作法及應注意事項，已完備家族信託在國內發展的完整機制。

萬國法律事務所講師解釋，所謂家族憲章，它是家族治理及家業傳承的根本大法，在平時可做為家族歷史與企業理念的精神準繩、維繫家族向心力；在成員發生齟齬時，可發揮引領家族解決爭議、促進和諧的作用，達到維持家族基業與財富永續的目的。因此家族憲章的建置，需要仔細審視家族歷史、價值觀、家族企業理念、家族成員行為準則等細節，並協調出家族成員權益分配、衝突調解、甚或是對成員拘束或退場的種種機制。

至於家族辦公室的成立在近年之所以愈來愈引起各界討論，是因為現今家族企業對財富管理的需求，早已超出單純以投資獲益為目的，舉凡家族企業經營資金調度和繼承、家族成員資產分配、慈善項目支出、乃至於和整個家族內部所衍生各項涉及家族財富動支等事務，都需要由財務顧問、律師、會計師、投資經理人等組成的專業團隊，從整體家族財富配置角度考量，負責向家族成員提供諮詢和建議。而家族辦公室的願景與經營計劃，就依家族資產規模、不同模式特性、具體服務內容多寡、成本等因素，可由專業團隊來輔導規劃，由家族成員自行成立，或由專業團隊提供部分或全部的服務項目。

呂蕙容表示，無論是家族憲章抑或家族辦公室，信託業在其中都可扮演很好的協助統籌、輔導諮詢的角色，或提供直接參與管理的服務。不過如果國內企業主對於家族信託認識不深，在初期難以套用結合家族憲章、家族治理的完整模式的話，也可建議企業主先從簡易模式開始，利用「遺囑信託」或「股權信託」進行規劃，待企業主建立對信託之信心後，再轉為複雜或完整的家族信託模式。

(工商 )