先前敦南及士林誠品在5月底時一同結束營業，當時吸引了不少民眾前往致意，謝謝誠品為他們的青春增色，不過現在卻又傳出壞消息，位在台北車站捷運誠品也即將在8月29日結束營業。

位於台北車站忠孝西路B1的誠品台北車站捷運店，曾經是誠品5大店之一，不過在8月30日起，將會整合在走路不到5分鐘的誠品站前店，也就是說捷運店將會在8月29日結束營業。

先前誠品生活董事長吳旻潔就曾預告，下半年還會關閉1-2間誠品店面，捷運店在今年還一度受到疫情影響，來客數減少也因此縮短營業時間，現在宣布將捷運店關閉也算是意料之中的事情。

（圖／翻攝自威秀官網）

而無獨有偶，台北相當知名的台北日新威秀影城也在今（7）日宣布，因為租約到期，將會在9月8日閉店後正式結束營業，日新威秀表示，「自2007年開始陪伴影迷們超過13年歲月，IMAX體驗更是許多影迷一輩子會記住的感動，威秀影城將持續秉持服務熱忱，感謝各位長期以來的支持與愛護！此外，自8月14日到營業最後一天為止，只要購買2張電影票就會贈送「感恩禮」。

(中時新聞網)