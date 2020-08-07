台中1名女大生，本月2日搭乘公車要下車時，突遭關起的車門夾住脖子無法動彈，當下她痛哭飆淚，公車仍直直前進，事後她發文飆罵「白癡司機」，導致客運及司機挨轟，但影片曝光後民眾質疑，是因為她低頭看手機延遲下車才被夾，風向突然大轉彎，女大生也發文道歉，但風波仍未平息，有網友就說駕駛同路線的司機爸爸，事件發生後不敢上班。

一名網友在論壇「Dcard」發文，表示發生女大生夾頭事件後，該名司機被網路媒體撻伐的很慘，而身為公車司機的爸爸，剛好行駛路線會經過靜宜大學，事情發生後爸爸每天膽戰心驚，甚至壓力大到想請假不去上班。

原PO的爸爸說，現代年輕人滑手機已經是常態，「沒把握能管的住這些年輕人」，再過幾年就要退休的爸爸，還向媽媽透露想要辭職的念頭，讓原PO很心疼爸爸，「他一直都是很認真的公車司機」，因此求助網友該怎麼勸爸爸。

許多網友紛紛提出意見，表示可以用廣播來提醒乘客，且現在都有攝影機，大家看的出來對錯，「廣播一下就好了吧？要關門了！這樣還有全車乘客能幫忙作證」、「建議車門裝置感應器偵測」、「廣播避免不必要困擾」、「跟爸爸說不是每個大學生都這樣的」、「爸爸關車門可能也要多加注意」。

(中時新聞網)