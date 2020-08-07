在美國封殺影音分享應用程式TikTok之際，臉書趁機在美推出Instagram新功能Reels，內容幾乎和TikTok一模一樣，是臉書繼2年前推出影音應用程式Lasso之後第二度挑戰TikTok，推動臉書股價上漲超過6％。

臉書5日在美國及其他區域市場推出Instagram新功能Reels，激勵股價在6日收盤上漲6.5％至265.28美元，因為投資人認為透過Instagram推出類似TikTok功能的成功機率，會比推出獨立應用程式來得高。

去年11月臉書率先在巴西推出Instagram新功能Reels。使用者只要在Instagram相機模式下方選項中選擇Reels，就能拍攝15秒短片，並在影片中加入音效、擴增實境（AR）特效等元素，還能透過影音重疊、翻轉等編輯方式來發揮個人創意，與TikTok功能相當類似。

Reels在巴西推出後市場反應良好，於是今年6月臉書又在法國及德國推出這項功能，7月也在印度推出。

(工商 )