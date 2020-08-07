新北消防舉辦廉政講習 強化同仁法治教育(圖/新北消防提供)

新北消防舉辦廉政講習 強化同仁法治教育(圖/新北消防提供)

新北市政府消防局為建立公務員廉能觀念與法治素養，今（7）日下午2時於本局9樓大禮堂舉辦109年度「精進行政裁量與裁處業務暨圖利與便民」專案法紀宣導講習，由消防局陳副局長崇岳進行開場引言及介紹，本次講習由李志強博士擔任講師，以其專業法學素養與公務經驗分享，加強新北消防局公務員的法學知識，對執行公務上應有之法律概念能有更進一步的認識與瞭解。

此次講習透過李志強博士介紹圖利罪與便民服務的區別，以及行政裁量與裁處業務執行與掌握，課程中以淺顯易懂之案例解析，使消防同仁對於廉政法規之認識，提升應有之法學素養，並輔以有獎徵答活動，使現場參與講習同仁與講師互動踴躍、熱絡，更得以深植廉能意識，落實依法行政精神。

消防局黃局長德清表示，公務員肩負著為民服務的使命，除了要有道德勇氣之外，還要有相關法令知識與經驗才能做出合宜的應對，而消防人員更是在執行救災救難勤務及為民服務之時，擔起廉潔、效能與便民的高度期待，因此本局除辦理「走到您心坎裡」行動關懷，由人事、督察、政風共同啟動系列關懷列車，走訪外勤單位就同仁生活、勤務及廉政法令上，引據實際案例進行解說外，更舉辦本次專案法紀講習，其目的便是要讓同仁能廉潔自持，安心執行業務。

只要對法令有正確充足的認識，在法令規定範圍，作出妥適決策，不逾越或濫用裁量權，依法行政、勇於任事，不僅能夠保障自己公務生涯平安順遂，也能提升為民服務品質，落實「安心消防」、「安全永續」、「安居厚新北」讓新北市成為三安城市。

(中時新聞網)