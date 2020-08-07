日本跨國集團軟銀擬出售半導體知識產權(IP)公司安謀(ARM)，市場紛紛找尋可能接手的廠商，包括繪圖晶片大廠(GPU)大廠輝達（Nvidia）、全球晶圓代工龍頭台積電、蘋果最大代工廠鴻海以及南韓科技大廠三星電子都曾被點名。對此，台經院表示，Nvidia最有可能勝出，但無論是誰入主ARM，最終客戶下單晶片製造，台積電仍會得到訂單。

ARM設計的CPU 架構在行動裝置上擁有高市占率，近年積極布局AI神經網路運算架構，也有許多科技大廠採用，可說是許多科技公司所推出的產品，ARM架構可是協助加快產品設計、生產速度的最佳方案。至於台積電本周曾被外媒點名有意參與ARM入股計畫，台積電對此澄清，目前沒有興趣參與投資ARM計畫。

據中央廣播電台報導，台經院產業顧問暨研究員劉佩真表示，目前來看以Nvidia最有可能勝出，這將協助Nvidia掌握CPU、GPU，甚至是資料中心市場，也可以提高授權費，讓包括三星等競爭對手不得不提高成本，讓Nvidia處於更佳的競爭地位。

劉佩真指出，這也將牽動陸美科技戰，ARM被Nvidia收購後，可能會被認定是美國技術，讓大陸半導體廠商無法取得ARM的IP授權。不過，這對台灣廠商影響不大，因為台灣主要集中在晶圓代工與半導體封測，最終這些IC設計廠商也會下單給台積電，等於是不管主要持有人換誰都沒影響。

ARM收購案若成真，還得面臨歐盟、大陸等國審核通過，變數仍非常多。

(中時新聞網)