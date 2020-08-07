全球競相研發新冠肺炎疫苗，俄羅斯副衛生部長格列德涅夫（Oleg Gridnev）今天表示，世界首款新冠肺炎疫苗將於12日註冊，醫療專業人員和長者將優先接種。

格列德涅夫表示，疫苗正進行最後的第3階段測試，以確保疫苗安全，會在接種者產生免疫力後判斷有效性。俄羅斯政府先前表示，將於10月開始大規模接種疫苗計劃，所有費用由國家支付。

世界衛生組織表示，全球目前約有165種疫苗處於試驗階段，當中26種已進入臨床試驗，6種已進入3期臨床試驗階段的疫苗當中有3種來自中國。

(中時 )