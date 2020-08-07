搶頭香！世界首款新冠疫苗下周註冊 醫護及長者優先施打 19:512020/08/07 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界各國展開研發新冠肺炎疫苗競賽。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球競相研發新冠肺炎疫苗，俄羅斯副衛生部長格列德涅夫（Oleg Gridnev）今天表示，世界首款新冠肺炎疫苗將於12日註冊，醫療專業人員和長者將優先接種。 格列德涅夫表示，疫苗正進行最後的第3階段測試，以確保疫苗安全，會在接種者產生免疫力後判斷有效性。俄羅斯政府先前表示，將於10月開始大規模接種疫苗計劃，所有費用由國家支付。 世界衛生組織表示，全球目前約有165種疫苗處於試驗階段，當中26種已進入臨床試驗，6種已進入3期臨床試驗階段的疫苗當中有3種來自中國。 (中時 ) #疫苗 #接種 #註冊 #長者 #優先 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶頭香！世界首款新冠疫苗下周註冊 醫護及長者優先施打 19:512020/08/07 國際 Novavax新冠疫苗 首階段試驗獲得正面成果 23:182020/08/05 財經 台積電領頭半導體打世界盃 台股迎順風拚新高 19:002020/08/07 財經 成長動能強勁 生技基金看俏 04:102020/08/07 投資理財 美部長免隔離 遭批防疫開後門 04:102020/08/07 政治要聞 《產業分析》防疫題材＋業績實力 康那香、南六罩得住 14:492020/08/07 財經 陌生鹿闖進自家庭園「陶醉吸貓」逾12萬人笑炸 15:562020/08/06 搜奇 跪求讓我再吃一次! 十大網友敲碗回歸「夢幻限定速食」 11:012020/08/06 旅遊 台灣大聯手台塑汽車 布局車聯網 17:082020/08/06 財經 美股那指再創新高 台股衝上12,900點關卡 09:342020/08/06 財經 國際熱門新聞 影》貝魯特大爆炸影片驚現飛彈網瘋傳 CNN曝實情 - 國際 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 川普競選最糟時刻已過？最新民調點出一關鍵 - 國際 日警抓山豬意外撞畫千年國寶 照片網上瘋傳爆紅 - 國際 搶頭香！世界首款新冠疫苗下周註冊 醫護及長者優先施打 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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