新北市副市長陳純敬7日率隊參訪新化果菜市場改建工程。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南新化果菜市場日前獲2020國家卓越建設獎，新北市副市長陳純敬7日率隊參訪新化果菜市場工程，由台南市副祕書長邱忠川接待，雙方互相交換意見，相談甚歡，並互贈伴手禮表示歡迎與致意。

台南市長黃偉哲表示，台南農業產值突破600億，為全國重要的農業產地，為改善新化果菜市場交易功能而辦理遷建工程，新市場占地約8公頃，屋頂綠化及流線型設計特殊景觀十分吸睛，交易場主建物內含冷藏區、辦公大樓、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場。

市場內部空間採大挑高與跨距，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場交通動線不便利等問題，公共停車場有750個車位，對攤商及前來採買交易或遊客來說，都非常方便。

新化果菜市場改建後將引進現代化資訊拍賣設備，提升市場競爭力，在明年9月正式啟用後不只成為台南重要的果菜批發市場，提供民眾衛生安全的蔬菜青果；亦能擔任嘉南高地區主要青果拍賣中心之一，因鄰近國3、國8及台20線，作為農產品交易、運輸南來北往，適合台南果菜市場發展需求；同時，對於在地農特產品行銷，以及交通旅遊環境，也將有所助益。

(中時 )