黃路梓茵（Lulu）將在21日推出個人新專輯《29》，她暫時放下主持人的角色，完全以歌手的角度出發，踏出舒適圈、拓展音樂朋友圈，她表示，「我們一樣都是凡人，即使度過平凡無奇的一天，乏味的一日又接著到來，但我懂得我自己的小成就，懂得在這樣的日子裡給自己掌聲。」

她近來在新作多了一個作詞人的身份，寫了6首歌詞，藉這張專輯近一年半的籌備過程中，她親自向音樂好友們邀歌，在音樂上的合作拓展了新的「朋友圈」，造型上Lulu也有別於以往童話故事的可愛感，以純淨素雅的樣貌，展露她女神風的一面，Lulu幽默表示，「要開始走顏值擔當，大家敬請期待！」

這次新專輯《29》她如願跟許多欣賞的音樂人合作，由金曲獎最佳專輯製作人陳建騏親自操刀製作，用作品鋪墊Lulu的創作印象與實力，更和音樂好友們在音樂上有很棒的合作火花，以台語抒情、Jazz、復古Disco等各種曲風，表現Lulu歌唱的功力與魅力。

(中時 )