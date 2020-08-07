吳克群7日發行新專輯《你說 我聽著呢》，推出新歌〈洛希極限〉MV，由比爾賈指導，他們當天一早上工，拍攝到隔天天亮，正巧是導演老婆徐佳瑩生日，吳克群當時特別錄製影片祝福，感謝她在這重要日子，讓比爾賈為觀眾拍攝美好作品。而徐佳瑩日前宣布懷孕，吳克群開心：「我只能說，這支MV、這首歌，是個非常好助孕，非常能夠一擊必中的歌曲！」

在MV中，他與女主角有許多親密接觸、床上對手戲，被問及事前有報備女友陳語安？他坦言：「有讓女朋友知道，雖然她有點吃醋，但是她知道這只是在演繹一個MV，所以她就小小吃醋了一下。」

〈洛希極限〉社會影音計畫訪談，邀來2對結褵40年的老夫老妻，另一方則是有「百人斬」愛情經歷的3位年輕素人，談到有關感情、約炮、網路交友等議題，掀起熱論，吳克群也曾與友人討論過，有愛為基礎才能得到最完美的性。

他說：「如果不愛一個人的話，那個性可能就是會缺了一點點，而有愛的性彷彿可以觸及永恆，我很多的男生朋友，甚至是同志朋友，他們也都有這樣的感受，有愛的性才能夠更完美。」吳克群從沒玩過交友軟體，「因為總擔心對方不是真人 ，而且我不喜歡匿名、雜七雜八的」，並自虧私下常弄丟密碼，深怕會因此留錯言，不過他曾玩過雅虎奇摩交友，還遇到一些音樂人。

吳克群日前拍攝MV。（何樂音樂提供）

吳克群日前拍攝MV。（何樂音樂提供）

(中時 )