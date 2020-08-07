國民黨高雄市長候選人李眉蓁今日拋出「貪污放棄假釋」等三項重大清廉宣示，並呼籲民進黨陳其邁響應簽署清廉切結書。但有人諷刺提問「網路上有人覺得您父親也涉及賄選？」，李眉蓁正顏回擊「我爸爸不是貪污罪，請不要打烏賊戰」。

據《中評社》報導，李眉蓁父親李榮宗在2002年國民黨高雄市議員朱安雄為競選議長，以每票新台幣500萬行賄議員，其中親民黨議員李榮宗就這起賄選案中收賄而入監服刑、褫奪公權並依法解除其議員職務。2006年的地方議員選舉中李榮宗未再出馬，而是由女兒李眉蓁代表親民黨競選但未當選。直到2010年李眉蓁以國民黨身份出馬角逐，順利當選。

所以，李眉蓁強調「我爸爸不是貪污罪，請不要打烏賊戰」，而對手陳其邁的父親陳哲男則是涉貪判刑確定，李眉蓁一句話確中陳其邁的痛點。

國民黨今天確實鎖定陳其邁的親友貪腐問題攻擊，召開記者會批評陳其邁稱為「親兄弟、老大哥」的民進黨立委蘇震清涉賄被押。國民黨呼籲陳其邁說清楚當初為何推薦貪腐候選人？也呼籲高雄市民看清楚，唾棄這等說一套做一套，與貪腐為伍的候選人。

對國民黨挑起「反貪腐、挺清廉」選戰策略，隱射陳其邁的父親陳哲男涉貪判刑確定；且行政院副院長的月薪卻有2、30萬，陳其邁卻稱他的存款只有13萬。立即，國民黨笑稱「鬼才相信」。所以，民進黨對此很敏感，立馬指國民黨含沙射影的抹黑陳其邁，企圖以啟動「黑邁」專案。

(中時新聞網)