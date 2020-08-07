中美對抗愈演愈烈，大陸涉外高官近日頻頻對美喊話，繼大陸國務委員兼外長王毅5日接受新華社長達5000多字的專訪後，比王毅更高階的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，7日在新華社發表6300多字的長文，再談中美關係。他呼籲美方不應開歷史倒車，必須摒棄冷戰思維和零和博弈的錯誤行徑，改弦易轍，與中方在相互尊重基礎上管控分歧，讓中美關係回到健康穩定發展的軌道，並強調與美方對話溝通的大門始終敞開。

楊潔篪在這篇署名長文，細數大陸與美國建交及簽署中美三公報的種種過往，及過去曾經友好合作的事蹟，接著話鋒一轉，指近段時間美國政客拋出種種謬論，「惡毒攻擊中國共產黨和中國政治制度，蓄意歪曲並全盤否定近50年來中美關係的歷史」，他認為這是美國單方面挑起事端。

楊潔篪呼籲美方，要尊重彼此核心利益和重大關切，「台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益。中方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止干涉中國內政」。

對於美國務卿蓬佩奧區分中共與中國人民，楊潔篪稱，中國共產黨的領導地位是歷史和人民的選擇，得到14億中國人民的衷心擁護和支持，美國政客越是挑撥離間中共和中國人民的血肉聯繫，越會激起中國人民的義憤。

他強調，中美對話合作不是單行道，不是單方面的恩惠，是平等互利，希望雙方要要避免戰略誤判，管控分歧，堅持從戰略高度和長遠角度出發，加強接觸對話溝通，共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

楊潔篪說，「中方同美方對話溝通的大門始終敞開」，呼籲雙方以溝通促進合作，以對話妥處分歧，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

(旺報 )