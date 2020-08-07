台中電廠去年超量使用生媒，台中市衛生局三度開罰共1800萬元，並廢止今年的許可證，今年2月卻遭行政院環保署撤銷。中市衛生局認為事涉環境汙染、市民健康等重大公益，聲請停止執行撤罰，但台北高等行政法院認為不符要件，今裁定駁回，可抗告。

台中電廠去年取得1104萬公噸生媒使用許可證，但在11月28日使用量已超過1110萬餘公噸。中市環保局依違反空污法裁處300萬元罰鍰，限期改善，但12月14日、12月23日兩次複查，發現台中電廠仍持續使用生媒，遂分別再罰600萬元、900萬元，並自今年元旦起廢止2號機、3號機及生媒的許可證。

不過，環保署今年2月25日發函撤銷3筆罰鍰，直接替台中電廠解套，中市環保局認為，這將使台中電廠可無限量使用生媒，造成台中市甚至全國的汙染問題、傷害市民健康，有難於回復的損害，且情況緊急，提訴願又遭行政院決定不受理，故向北高行聲請停止執行。

北高行認為，環保署撤銷罰鍰、廢證處分，沒有「一望即知」的明顯違法疑義，且未來中市府環保局若勝訴就可回復，沒有難以回復的問題，至於汙染環境、傷害健康等問題，則須由科學驗證因果關係，故認定不符停止執行要件，駁回停止執行聲請。

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(中時 )