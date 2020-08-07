巨大（9921）集團7日公告指出，集團將調整海外投資架構關係，旗下子公司-大陸昆山捷安特輕合金科技公司（簡稱捷輕），今年以來受到疫情衝擊、業績萎縮，今年底前將與昆山鼎鎂新材料科技合併而消滅；而昆山捷輕原本推動在大陸A股上市案也將終止。巨大強調，未來另覓適當方式與時機籌措資金，持續鞏固市場競爭優勢。

巨大集團表示，調整前，巨大透過子公司Darzins Holdings Ltd.（大金）投資昆山捷輕，而捷輕持有子公司-昆山鼎鎂100％股權，藉由股權轉讓及鼎鎂與捷輕吸收合併方式，最終調整後，捷輕消滅、鼎鎂作為存續公司，而由巨大子公司Darzins Holdings Ltd.（大金）持有鼎鎂。

巨大強調，該合併案預定今年12月31日前完成；而終止申請上市案，對巨大的財務業務並無重大影響。

據悉，昆山捷輕是新型合金材料和半固態及超塑鋁之製造及銷售公司，過去主要客戶就是大陸捷安特公司。不過，自從今年爆發疫情以來，大陸自行車內需市場受到衝擊，昆山捷輕業績大受影響，沒有原本預期爆炸性的業績出現；反觀2013年創立的昆山鼎鎂，同樣是新型合金材料之應用產品製造及銷售公司，但客戶卻包含汽車產業、高端醫療、電子產業等，因此，巨大董事會決議保留昆山鼎鎂、而消滅昆山捷輕。

(工商 )