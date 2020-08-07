近日，有外媒報導美國正計畫出售4架「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機給台灣，金額高達6億美元。對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，台灣現在需要的是可以馬上使用的現役武器，並指出若無人機的數據能和美軍共用，可以更進一步加強台美之間的關係。

黃介正在廣播節目《新聞早點名》中表示，美國擬售台的無人機，武功比中科院研發的無人機高很多，因為美國研發了很多年。且美國無人機的滯空時間長，而我們無人機還在研發，如果有現役的可以馬上使用的無人機，那我們在防空的資訊上會更好的資訊鏈。同時，因為近來台灣周邊軍事活動增加，而無人機的滯空時間長，就不用讓我軍的飛官用體力去換偵巡，可以用無人機取代。

黃介正強調，資訊的數據鏈怎麼運用，是平常看不到，但卻非常重要的一環，如果數據是台灣跟美國共同使用的話，能使兩軍關係再加強。主持人王淺秋則表示，無人機做偵查的時候，偵查到的資料不只我們的空軍使用，而是美方可以共用，那就是一個大平台。

黃介正也說，所以他剛提到這種無人機很厲害，不是說這架飛機到底怎麼樣，而是填補了我們現在暫時沒有獲得的能力，可以讓我們有更多的時間取代人力，還能為台美之間的軍事合作提供很多我們目前所沒有的能力。

黃介正指出，雖然一般民眾會希望政府能買新武器，但買馬上可用、有用的最重要。他也希望，台灣獲得這些無人機之後，以後中科院的騰雲可以武功大為精進，可以促進國產的能量。

(中時新聞網)