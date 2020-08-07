5G網通設備商帶領經濟部長王美花(右2)等政府官官員參觀。(圖：思科提供)

5G電信設備掀起白牌化(不特定品牌)浪潮，今年全球產值上看兆元台幣，經濟部今宣布與美國網通大廠思科聯手，將帶領台廠聯網商華電，以及智邦、明泰等系統商，共同打造全台首座 5G 開放架構場域，接軌國際O-Ran及TIP 開放架構聯盟。未來電子五哥也可以加入測試應用，其中一家已經申請。

今天結盟記者會冠蓋雲集，除經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫以及廠商外，平台所在地的桃園縣長鄭文燦也出席支持。

根據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，至2021年將突破360億美元(約1兆600億元新台幣)。過去，電信營運商建置基站須向傳統電信設備商，以統包方式進行專屬規格設備採購。但5G開放網路架構出現後，電信營運商藉由雲端化、虛擬化的技術，採購標準化設備即可布建基地台，降低對傳統電信設備大廠的依賴，這對台灣網通產業來說，更是一大利多。

國發會龔明鑫就說，過去4G通訊是寡斷市場，我們核心通訊網路完全沒機會，只能發展手機。但是5G世代來臨，從封閉走向開放，以前要傳統電信設備商同意才能改架構，但OPEN後不一樣，只要有創意就可以去改，這對產業發展幫助很大。這次跟國際大廠思科合作，機會就很大。

日本樂天在2018年取得日本第四張電信執照後，便大量引進開放架構系統實現5G電信服務，包括與思科合作設計核心網路，台廠也扮演關鍵角色，例如伺服器的部分採用雲達產品，在接取網路採用中磊的基地台，今年4月宣布投入54億美元，鋪設日本全國5G網路，隨著5G商轉開跑，開放架構預期帶動市場新商機。

經濟部長王美花表示，由政府領軍與思科聯手建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為台灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，她期許把5G國家隊做起來。

5G開放網路平台將建置於桃園智慧創新應用示範中心，同時透過與國際開放網路架構組織(如O-RAN及TIP)的緊密合作，可將研發中的產品或應用解決方案，不必送往國外，就透過此平台執行驗證測試相容性，是進軍海外市場前，絕佳的5G專網測試場域。

對於此平台未來發展，思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟指出，其實不只5G，資安與IOT也都可借由這個平台，去做應用。思科一直希望跟各地的應用商建立不同廣泛嘗試。接下來整體平台落地後，台廠夥伴就可以進來做加值開發應用，做出軟體平台。

工業局長呂正華說，這是一個開放性架構，未來有興趣廠商都可以到平台，沒有限制，像是電子五哥想要就可以來。工業局說，目前有1家已經跟該局預約要參加應用。

(中時 )