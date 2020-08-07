亞太電（3682）7日舉辦法說會，總經理黃南仁表示，亞太電信將在3.5GHz頻段與合作夥伴「三共」(共頻共網共建)合作，目前雙方已進入最後協商階段。

黃南仁指出，亞太電信將在第三季宣布5G開台，除因未標得3.5GHz、選擇與同業「三共」，已標得的28GHz頻段，亞太電將自建網路。

在5G布局方面，亞太電信推動「5G創育加速器」，已成功培育13支新創團隊，完成第二期產品發表展演。在新經濟營收部分，已積極整合國內資通訊廠商，推動推動製造、能源、零售、交通、醫療及娛樂等領域。

黃南仁強調，亞太電未來5G核心策略將聚焦在發展智慧應用及創新服務，在B2C部份將推動智慧娛樂創新應用，包含AR、VR、影音串流及雲端遊戲。自有GtTV行動電視APP 全新改版，新增5G直播、4K畫質、VOD隨選及 多視角演唱會影片，豐富影音串流服務。

另外，將與TBCASoft合作布局區塊鏈，共同打造全球跨境支付生態圈。

B2B市場則以發展智慧工廠、智慧能源、智慧交通及智慧零售等垂直產業應用為主。5G企業專網則聚焦在結盟夥伴，賦能垂直應用服務。

亞太電信ICT/IoT上半年累計營收較去年同期倍數成長。關鍵實績包含AI視覺辨識商務解決方案，已獲百家企業客戶採用，智慧空品監測平台再搶進2縣市，亦取得台灣自來水公司先進水表讀表(AMR)通訊案，其他智慧應用亦進入商轉，包括農業、路燈及瓦斯表等。

黃南仁表示，亞太電信上半年行動用戶成長0.6％，新服務營收大幅成長105％。

亞太電信日昨公告，將向諾基亞採購5G網路設備，黃南仁說，未來將向諾基亞採購5G核心網、5G基地台等布建28GHz頻段網路。此外，亞太電將攜手網路軟體解決方案大廠IP Infusion、鴻海集團子公司富鴻網，推出新型態開放式網路架構，專注在SDN架構上，希望有效降低成本，提供企業客戶最佳5G解決方案。現階段也全力發展O-RAN架構網路，並已進行相關驗證中，希望未來導入合適企業專網使用的相關設備，提供企業客戶解決方案。

(工商 )