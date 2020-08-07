為創造國人上門消費誘因，台北凱達大飯店館內宴會廳將變身為大型民歌餐廳，並自9月4日起邀請「民歌雅集」與「台灣歌有會」於9/4、9/5、9/11，以及10/2與10/3日一連舉辦5場演唱會，請到「家後一哥」鄭進一與知名民歌手王海玲、施孝榮、殷正洋、金智娟與許景淳等，演唱膾炙人口的歌曲，席間還可享用主廚以美食結合音樂的美味佳餚。

凱達大飯店並自即日起至9/30日推出住房專案，訂房享每晚2,299元起，內含百宴自助式早餐2客、98酒吧雙人份下午茶套餐、房客專屬「民歌雅集」、「台灣歌有會」演唱會門票九折優惠，還可參加演唱會門票、萬元住宿券抽獎活動，期能擴大搶攻暑假餐飲與住宿商機。

「民歌雅集」、「台灣歌有會」與凱達大飯店加乘，首度推出「VIP尊榮優惠四合一券」，凡購買民歌雅集或台灣歌有會演唱會門票，並選擇凱達大飯店場次，入場時即可獲得VIP尊榮優惠四合一券，有住房免費升等禮遇、家宴中餐廳午、晚餐單點享85折、百宴自助餐廳週一至週五午、晚餐，兩人同行一人免費(服務費另計)、預訂婚宴或尾牙春酒專案，送客人免費試菜一桌。演唱會當日還有霸氣加碼活動，每場將抽出1名萬元住宿券得主。凱達飯店祭出「來聽民歌拿好禮」訴求，號召更多國人參與。

(工商 )