小孩將劉爸爸寫的話張貼在牆上，並命為「國中生語錄牆」。（讀者提供／陳彩玲台北傳真）

劉爸爸自認拙於言辭，將想鼓勵小孩的話用毛筆寫下。（讀者提供／陳彩玲台北傳真）

單親爸爸劉威麟是一名網路趨勢專家，在外事業有成備受尊敬，但因鮮少投入家庭使得小孩對他極度陌生，每年父親節只會收到一張形式化的卡片，直到歷經離婚，開始獨自撫養2個小孩，才有了轉變。他坦言說，曾怨過自己前程似錦，卻在家中掃地、拖地，但後來體悟到投入「家庭」才是人生最大的事業。

劉爸爸表示，在面臨離婚的低潮時，面對壓力他一直想放棄，但在腦海中有個聲音提醒著，自己是「家中唯一的責任」，雖然他一直覺得人生做什麼事都是黑白的，外面事業這麼好，為什麼要將心力投入在這麼小的家，更曾想過丟下一切逃走，並且自己的小孩，對與妻子兩人的離婚很不諒解，更讓他跌到谷底。

面對直面而來的挫折，劉爸爸還是決定奮力一搏，將一切重新開始，從對孩子的溝通開始改變，他堅信只要付出，一定會有回報，他說，自己開始學做飯，從煮水餃、玉子燒、烏龍麵，到自製「阿爸滷味」，和小孩培養感情，並在和孩子溝通上，劉爸爸以文字克服障礙，每當小孩遇到問題時，就用毛筆寫下想鼓勵他們的話，張貼在小孩的書桌上。

劉爸爸說，有次妹妹哭著回家告訴他「我有好多東西要背，可是都背不起來，我是不是很笨？」自己聽到後，難過的寫下「我們家的大腦只要真正的刻深刻時，都能夠記得很久。品質保證。」他用正面力量鼓勵妹妹，只要再努力點，就會有成果。

這樣的溝通方式，一開始並不被領情，紙張會被移到大門旁不起眼的牆面，但不知不覺，就變成了一塊小天地，小孩也將它命為「國中生語錄牆」，只要家中有訪客，便會自豪的介紹起來。

一路走來，劉爸爸曾有過放棄的念頭，但他告訴自己要學會付出但不求回報，盡管小孩沒有回應，但只要「用愛灌溉」，循序漸進的突破心防，就會成功。現在劉爸爸認為，投入家庭才是人生最大的事業。他也想告訴無論是選擇或是被強迫的單親家庭，「其實你們是完成一個了不起的事業。」

(中時 )