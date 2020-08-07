鄭成功文物館朝專業博物館規畫轉型為「台南市歷史博物館」（暫名），擬於2021年閉館整修、8月8日至9月19日推出「台南博物館攤車聯展」。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

鄭成功文物館前身為「台南史料館」，自1930年代至今，累積藏品橫跨史前到戰後，極具代表性，為呼應2024台南城市400年重要歷史里程，黃偉哲指示將鄭成功文物館朝專業博物館規畫轉型為「台南市歷史博物館」（暫名），擬於2021年閉館整修、2022年正式開幕。

延續「2020台南博物館節」主題，館方8月8日至9月19日推出「台南博物館攤車聯展」，集結19輛各館舍精心布置、濃縮精華的行動攤車及5組「台南柑仔店」行動特展，聯合在鄭成功文物館2樓展出助陣。

鄭成功文物館歷史源自日治時期台灣總督府於1930年在台南舉辦的「台灣文化三百年紀念會」，以當時所匯聚台灣史料、教育、產業等展示內容為基礎，1932年在安平成立「台南史料館」，歷經政權更迭與多次空間轉移，陸續更名為「台南州台南市歷史館」、「台南市歷史館」及「台南市民族文物館」，2003年改名「鄭成功文物館」。

鄭成功文物館館藏反映府城文物調查研究軌跡，豐富典藏質量具有台南地方歷史發展的重要性，市府透過前瞻計畫，進行一連串轉型升級，朝專業博物館邁進，以台南史為主軸，打造歷史博物館。

文化局指出，1930年代以來，館內蒐藏4000餘件文物，包含台南市自鄭氏王朝時期迄今史料、重要歷史文物及常民生活用品，許多藏品堪稱台灣公私典藏單位所罕見，極具歷史文資價值。例如館藏〈鄭成功畫像（那須豐慶摹本）〉，經研究判定為日治時期日籍畫家那須豐慶為奉獻台南「開山神社」（即今延平郡王祠），依據18、19世紀清代畫像原作臨摹，為全台唯一較能還原原作完整面貌之作，彌足珍貴。

此外，有數十件為「一般古物」級別以上珍品，另有多件典藏品已透過調查研究工作，確認具有一定文化資產價值，已正式指定為古物。

御匾卸展歸送孔廟後，文化局將特別自8月8日起至9月19日止，推出「2020台南博物館節」場外番外篇「台南博物館攤車聯展」，集結全市19輛各館舍精心布置行動攤車及5組「台南柑仔店」行動特展，聯合在鄭成功文物館2樓展出助陣，攤車涵蓋歷史、文學、工藝、宗教、自然科學與原住民文化、人文生活等多元類別及面向，充分反映台南文化豐富性，加上1樓「成功－典藏瑰寶」常設展，全館免費參觀。

(中時 )