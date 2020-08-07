「我都念ikea」、「我都念costco」是PTT上的流行用語，只要和 ikea、costco或念法有關的文章，下面就會出現類似留言。近日就有網友好奇「茶の魔手」到底該怎麼念，由於店名包含了一個日文單字，於是他發問，「怎麼念才接地氣呢？」沒想到在地人皆回覆「都直接講茶魔」。

原PO在PTT上發文表示，聽說南部飲料第一品牌叫做茶の魔手，雖然沒喝過，但很好奇這要怎麼念，他也列出幾種可能唸法：茶的魔手、茶之魔手、茶no魔手，「有沒有南部人教一下正確發音，怎麼念才接地氣呢？」其實，茶の魔手在南部開店密度相當高，在網路上更有南霸天的稱號。

文章一出便引發熱議，有在地人就透露真相，一般人根本不會糾結「の」怎麼念，而是直接簡稱為茶魔。且紛紛表示，「茶魔啊，誰會唸全名」、「茶魔正解」、「茶魔正解」、「老闆的兒子：我爸開茶魔」、「都直接講茶魔」。

此外，茶の魔手飲料甜度也引起討論，「茶魔是連台南人都會覺得偏甜的飲料店」、「連台南人都說甜是真的」、「茶魔連無糖都是甜的」、「茶魔點一分糖還比別人正常糖還甜」、「一分糖等於一整份的糖」。

(中時新聞網)