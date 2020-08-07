台股本周震盪攻堅行情，今（7）日加權指數收盤為12,828.87點，較上周五（7月31日）累計上漲164.07點，周漲幅為1.30％。凱基投顧預期下周指數在12,500～13,050點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：軟板股、IC設計股、晶圓代工股、散熱股、ABF載板股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國際利多因素：

1.7月中國官方製造業採購經理人指數由50.9上升至51.1，優於市場預期的50.7。

2.歐元區第二季GDP初值為年減15％，優於市場預估的年減13.9％。

3.美國7月ISM製造業PMI由52.6上升至54.2，優於經濟師預估的53.6。其中新訂單指數由56.4上升至61.5、生產指數由57.3上升至62.1。

4.歐元區7月份製造業PMI由47.4上升至51.8，優於市場預期的51.1；其中產出數據創近2年新高。

5.美國7月ISM非製造業PMI由57.1上升至58.1，優於市場預估的55。

6.美國上周初領失業救濟金人數減少24.9萬人至118.6萬人，創3月中旬以來的新低，優於經濟學家平均預估的144.2萬人。

(工商 )