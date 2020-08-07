不受疫情影響，經濟部加工出口區旗下中港、高雄及楠梓三園區，將於本（8）月12日、13日、20日舉辦現場徵才，廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體等18家企業，共釋出573個職缺，最高起薪有50 K。

首場12日中台中中港園區有120個職缺，包括電機工程師、軟體工程師、研發工程師、製程工程師、抛光面板技術員、車床、國貿等。廠商則有華新麗華、今國光學、技迪科技、維勝特及盛輪等5家，部分廠商提供三節獎金、年終獎金、績效獎金、員工分紅、伙食津貼、員工旅遊等福利，最高薪資上看5萬元。

第二場徵才活動由高雄分處於13日舉辦，有華新科技、銳康科技、台灣海博特、和詮科技及頎邦科技等5家公司，提供職缺為設備保修助理工程師、氣體管路焊接工程師、水電工程師及生產助理技術員等，總計100個職缺。

最後一場20日在楠梓園區，有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體及台灣捷康等8家廠商才，釋出353個職缺，提供職缺為製程／設備工程師、資料庫管理師、軟體工程師、設備保修技術員、倉管員化驗室–化性人員、生產機台技術員、操作員等。

加工處表示。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網（http：／／www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，

(中時 )