桃園市立平鎮高中大學指考再創佳績，學生姜奕廷以第2類組5科387.55分錄取國立台灣大學生物機電工程學系，平鎮高中睽違2年再度有學生以優秀成績考上台大。此外，今年繁星、學測加指考上「台清交成政」5所頂尖大學共有18人，創下校史最佳紀錄。

姜奕廷文武雙全，又會讀書又會運動，在校內擔任班聯會副會長，與同學相處融洽，是個會自發性讀書的孩子，面對困難時抗壓性極強。奕廷媽媽說，為了考上更好的學校，他下課後都去平鎮圖書館讀書到閉館才罷休，假日也沒有休息，早上8點出門直到晚上10點才回家，最後總算如願考上台大。

校方表示，姜奕廷剛入學時，僅以近乎入校底線的2A3B考上平鎮，後來進入校內數理實驗班，經過3年努力後，最後順利考取台大生物機電工程學系，全校師生同感振奮。除了姜奕廷，平鎮高中學生今年升大學共錄取台大3人、成大5人、清大4人、交大2人、政大4人，依歷屆頂尖國立大學錄取比例來說，已是校史最佳成績。

(中時 )