興櫃電商業者松果購物（6740）7日公布上半年獲利及7月營收成績，受惠大數據分析、宅經濟及促銷商機三大推力，上半年營收及獲利皆維持高檔表現，每股盈餘高達1.4元。

松果購物上半年平台交易額（GMV）為14.09億元，推動整體營收達1.95億元，年增62.46％，稅後淨利為2,213億元，較去年同期大幅成長3.17倍。

松果購物上半年獲利倍增的三大主因，其一在於聚焦AI與大數據分析應用，藉由消費者瀏覽軌跡、社群行為及交易選品等資料量優化，提升更精準的「心電感應」推薦模式，有效達成購買召回率達四成，刺激行動端業績年增達57.8％。

其次，宅經濟催生消費行為轉移線上，帶動自煮烹調、日常民生、生活娛樂等相關類別產品銷量年成長超過95％；其三，掌握上半年各種「促銷商機」，包含年中慶﹑母親節、振興消費潮等，推升整體訂單量年增71。

松果購物董事長郭家齊表示，松果購物7月底提前落實100萬的單品項管理（SKU）目標，以海量商品深入挖掘，帶動長尾特性商品，搭載消費越發多樣化的需求趨勢，開拓更龐大的潛在商機，滿足消費者一站購足的需求，同時讓流量展現最大效益，

展望下半年，松果購物7月營收雖因缺乏節慶商機，營收僅繳出2,506億元成績，今年以來首度呈現衰退，但因新冠肺炎疫情出現升溫跡象，台北市政府再度啟動口罩措施強制令，近日口罩訂單量更比上周成長近五成，且在父親節檔期加持下，松果購物可望藉由商品力及價格力的雙重優勢，堆疊推升下半年電商連波的大型促銷活動整體買氣，為營運帶來強勁表現。

(工商 )