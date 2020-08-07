八三夭近來忙於籌備生日趴，要將演唱會升級成一整天的嘉年華活動。劉逼（前排左）、霸天（前排右）、阿電（後排左）、阿璞（中）、小橘（後排右）。（盧禕祺攝）

八三夭以夯曲〈想見你想見你想見你〉再創事業高峰，將於8月29日登上高雄巨蛋舉辦「想見你想見你想見你」生日趴演唱會，並打造成一整天的嘉年華活動，門票已秒殺，除了上萬名粉絲力挺，家人也將到場見證榮耀。八三夭成軍17年，一路走來過程艱辛，大多經歷過家庭革命才獲得認同，主唱阿璞的爸爸甚至到4年前因阿璞捐肝救父的孝行曝光，才承認兒子是八三夭成員。

阿璞說，爸爸是公務員，希望他畢業後當上班族，但他大學實習2個月資訊工程相關工作後，把薪水拿去買吉他，還立志「打死不做上班族，那不是我想要的人生」。阿璞身為八三夭主唱，爸爸從不願讓人知道，「他都跟同事說我去留學，不好意思說我在玩樂團」。爸爸直到聽到張惠妹、王俊凱等歌手唱八三夭的歌才認同阿璞，最近還問他：「你以前國文那麼爛，怎麼現在歌詞寫得還不錯？」總算受到爸爸的讚美。

鼓手阿電的爸爸是台商，阿電退伍後拒絕從商而被斷絕金援，他到台中的音樂教室一家一家投履歷，每月收入僅3000多元，連房租都繳不起，靠媽媽偷匯錢給他才度過難關。阿電回憶「爸爸每次回家，我們都是王不見王的狀態，直到他退休在家我們一定得見面，才自然而然沒事」。

鍵盤手小橘坦言，八三夭第一次唱春吶時，「爸爸帶奶奶去看我，我心裡非常感動」，但現場觀眾非常少，後來爸爸還問他「要不要幫你找工作」？直到八三夭發專輯《最後的8/31》後常上電視，爸爸才認可他的努力，家人至今擔心他們收入5人分是否夠用，小橘笑說：「其實是分6份，因為還有1份是公基金。」

今年父親節5人都會陪家人吃飯，阿璞關心爸爸日常需求，前陣子才幫爸爸買了新車；小橘和爸爸家住附近，經常回家，父親節要多買一個蛋糕慶祝；吉他手劉逼很感謝爸爸一直支持他追尋夢想，他說，以前爸爸經常默默開車去看八三夭演出，稱讚他表現不錯，但近來行動不便，無法出席高雄生日趴，劉逼特別送上實用的紅包給爸爸當作父親節禮物。

阿電日前接到爸爸來電說，「你阿伯被質疑吹牛皮吹破了，因他說弟弟兒子是八三夭鼓手」，因此要送簽名照給爸爸，讓爸爸分送親友，也希望家人都以他為榮；霸天周末要帶小孩回新竹陪爸爸過節，至於自己也是新手爸爸，他則說，日前生日回到家，兒子拉了一泡屎，「我的生日禮物就是幫他洗屁股，我想父親節應該也會差不多」！

八三夭近來忙於籌備生日趴，要將演唱會升級成一整天的嘉年華活動。劉逼（前排左）、霸天（前排右）、阿電（後排左）、阿璞（中）、小橘（後排右）。（盧禕祺攝）

八三夭將在8月29日高雄巨蛋生日趴演唱會場外設置舞台、攤位，要讓歌迷好吃又好玩。（盧禕祺攝）

八三夭作品除了在台灣獲得廣大迴響外，也在香港取得好成績，推出粵語版〈想見你想見你想見你〉。（盧禕祺攝）

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