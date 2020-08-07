48歲的美國男子薩瓦托爾·馬扎拉因感染新冠入院治療，約6週後康復出院，竟收到了188萬1500美元的醫療賬單，約合新台幣5640萬元。

據《華爾街日報》報導，感染新冠入院後不久，這位48歲的男子的肺、腎和心臟都處於即將衰竭的狀態。為了讓他活下來，醫生們嘗試了實驗性藥物和其他療法。他戴上了呼吸機，醫生還通過馬扎拉喉嚨上的一個開口輸送氧氣。最終他活了下來，經過六個星期才出院。馬扎拉在醫院住了44天，其中在重症監護室度過了23天。

醫界人士指出「危重護理是醫院提供的最昂貴的服務之一。」，「這對家庭來說是個大問題，對醫療系統來說也是一個相當可觀的成本因素。」

據《華爾街日報》看到的聲明，提交給馬扎拉保險公司的醫療費用總計約188萬1500美元。其中包括保險公司提出異議的約86.7萬美元的賬單。在減去保險公司商定的價格折扣後，賬單到目前為止總計約17萬8200美元。這些金額並不是最終賬單，可能會有所變化。馬扎拉一家實際需要承擔的份額，將取決於他們的保險政策。

(中時新聞網)