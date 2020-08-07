95歲的馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）今天宣布成立馬來人和原住民的新政黨，取名「大馬人民團結黨」，但黨名仍須獲得社團註冊局的同意。

這也是他繼新巫統和土著團結黨之後，第3次成立新政黨。

馬哈迪在記者會上表示，新政黨將不會和任何政黨結盟，包括希望聯盟，「原因你們都懂」，引起哄堂大笑。

由馬哈迪領軍土團黨聯合其他政黨組成希盟政府，但今年2月底他與土團黨第二把交椅慕尤丁爆發內訌，馬哈迪率土團黨部分黨員退出希盟，加入國民聯盟，以至國盟取得國會簡單多數票（114票對108票），欲推翻希盟奪取執政權。

但慕尤丁率領土團黨，結合阿茲敏集團、國陣、伊黨、砂盟等政治陣營，說服總統他仍掌握了國會多數，進而於3月1日宣誓出任首相，組織新的國盟政府。但馬哈迪不甘，努力想扳回一城。

今年6月9日，來自土團黨的馬哈迪與其他5人因不滿「黨籍遭終止」，而上告法庭，起訴首相兼土團黨主席慕尤丁等人。6人要求法庭宣判他們仍是土團黨的合法黨員，並恢復原本的職權。他們同時也指控慕尤丁等人共謀通過非法手段奪黨。

慕尤丁指責，馬哈迪等人的訴訟與事實不符，馬哈迪和另外5人在行為和形式上都已離開土團黨，因此整個訴訟都是有缺陷的。吉隆坡最高法院今判決馬哈迪等人不具土團黨員資格，馬哈迪因而宣佈成立新的政黨。

法官羅哈尼（Rohani Ismail）裁示，土團黨最高理事會已於6月4日開會議決終止原訴人的黨籍，原訴人因而並沒有法律地位提出訴訟。

(中時 )