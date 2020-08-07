黃偉晉7日舉辦《背光旅行》音樂會，除了演唱〈北極光〉、〈背光旅行〉等自己的歌曲，還選唱許多喜歡歌，如〈懸日〉、〈兵變〉等，並且邀請楊繡惠擔任嘉賓，完成與偶像對唱的心願，兩人在台上你來我往的聊天更是笑翻台下所有人，楊繡惠大讚偉晉本人「驚為天人的帥」；好兄弟婁峻碩也受邀出場，兩人合作首次公開偉晉的最新單曲〈Everyday〉，輕快慵懶的旋律獲得台下粉絲喝采。

能請到偶像楊繡惠，他說：「收到她的回音時，覺得，天哪，她真的答應了，我超級開心的，而且繡惠姊一定會是音樂會上的爆點啊。」楊繡惠在彩排時直言：「我對偉晉的印象是我參加過一次狼人殺，那時候他們就說偉晉好像很喜歡我，我還想說怎麼可能？結果練團彩排時見到本人，天哪！現場看到本人真的是驚為天人的帥，這麼年輕的小鮮肉怎麼會喜歡我啦！」接著又說：「唱跳歌手真的不容易，又要看歌詞、又要記舞步，還要聽Tempo，真的很忙！」笑翻工作人員。

此次《背光旅行》音樂會從曲目安排到視覺呈現，黃偉晉都有「摻一咖」，總是非常體貼歌迷的他表示：「這次要連唱兩場，是一個大考驗啊，壓力很大，但我不希望兩場都是一模一樣的，在曲目安排上有特別設計，兩天有些不一樣，這樣如果有兩場都買了票的歌迷就會看到兩場不一樣的演出。」用心程度可見一斑。《背光旅行》音樂會8日還有一場，偉晉表示：「一定會讓台上台下都盡興。」

(中時 )