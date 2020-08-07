美國2020年總統大選已進入百日衝刺，川普和拜登之間也早已硝煙瀰漫。日前，拜登將炮口指向了川普政府對陸貿易政策。當地時間8月5日，拜登在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，他若當選將取消川普政府對大陸進口商品加徵的關稅，因為這等同於對美國公司和消費者徵稅。

在採訪中，主持人提到「有人說川普對抗大陸影響的觀點挺好，那你會繼續徵收關稅嗎？」

拜登直言：「不會，誰說川普的主意好了？美國製造業已經陷入衰退，農業也損失了數十億美元，美國納稅人卻不得不為此買單。」

拜登在節目中批評了川普的單邊主義做法，還提出用「多邊方式」來應對大陸的貿易行為。他表示，川普目前所做的「就是解除了自己的武裝」。

此前，在對大陸發起「貿易戰」的同時，川普政府也頻頻對加拿大、歐洲和亞洲地區盟友揮舞起關稅大棒。6月23日，美國政府稱正考慮對來自法國、德國、西班牙和英國的31億美元產品加徵關稅。而在本週四（6日），川普再次宣佈，將重新對加拿大鋁徵收10%的關稅，此時距離新美墨加協定開始實施僅過去一個多月。

「我們佔世界經濟的25%，但我們的手指戳到了我們所有盟友的眼睛。」拜登聲稱，美國只有將世界上其他國家聯合起來，才能迫使「大陸作出改變」。

(中時新聞網)