新竹林管處與火炎山登山協會，共同為火炎山自然環境維護與登山安全努力。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林管處處長夏榮生與火炎山登山協會理事長黃國棟，共同簽署認養契約。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

火炎山山徑為近年熱門登山路線，為增進山徑安全，林務局新竹林區管理處7日前往苗栗三義火炎山生態教育館，在鄉公所與消防弟兄見證下，與苗栗縣火炎山登山協會簽署「火炎山山徑認養契約」，同時邀請民眾響應登山安全暨無痕山林運動，林管處表示，9日上午7點半將舉辦淨山活動，歡迎民眾參加。

火炎山山徑毗鄰火炎山自然保留區，可遠眺雄偉山景及特殊地質，但遊客常忽略當地屬礫石、卵石易鬆動地形，導致山友事故頻傳，為改善登山安全，新竹林管處已完成入口導覽牌設置，以及沿線增設安全敬告牌示，請登山民眾多加留意。

新竹林管處處長夏榮生表示，山友登山前應做好登山計畫，妥善規畫路程，火炎山山徑沿途不斷爬升，建議來訪山友多加留意個人體能，遠離危險懸崖，才能快樂登山、平安回家。

新竹林管處指出，苗栗縣火炎山登山協會是一群愛好登山、熱心公益的山友組成，他們自發性架設繩索、砌石階梯，提供登山者更輕鬆安全的環境，這與「開放山林」政策相呼應，因此主動聯繫合作，盼借重志工在地經驗認養火炎山山徑，協助環境維護、地質監測，並向遊客宣導登山安全知識等。

火炎山登山協會理事長黃國棟說，協會成員都很熱心公益，部分山友更是從小看著火炎山長大，對火炎山感情深厚，這次和新竹林管處簽訂認養契約，對協會成員也是期許與鼓勵，未來雙方可以共同愛護這片山林。

林管處表示，登山安全暨無痕山林宣言，包含事前做好充分準備、遵從指標走在既有路線、不干擾野生動物等10項，為了維護森林環境整潔與登山品質，將於9日與火炎山登山協會共同辦理「親山淨山、垃圾帶回家」活動，當天從火炎山山徑登山口集合出發，歡迎民眾參加。

林管處進一步說明，為減少塑膠垃圾，參與淨山活動的民眾需自備水壺，現場備有飲水茶桶及吸汗毛巾，可多加利用。

(中時 )