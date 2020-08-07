檢方提抗告翻盤成功 趙正宇獲交保遭高院撤銷 20:462020/08/07 中時新聞網 林偉信 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委蘇震清等人今天對北院裁定不服提起抗告，已由高院受理。（圖／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼北檢昨天對徐永明、趙正宇等人提起抗告後，因涉嫌貪汙遭羈押的立委蘇震清、廖國棟、陳超明、及蘇震清助理余學洋等4人，不服北院裁定羈押禁見，於今天提起抗告，台灣高等法院分案後由陳芃宇任受命法官，葉騰瑞任審判長與陪席法官共組合議庭審理。 立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院撤銷發回北院重裁；至於時代力量前黨主席徐永明，及立委助理林家騏及丁復華遭羈押部分，高院駁回抗告確定。 (中時新聞網) #抗告 #裁定 #立委蘇震清 #4人 #結果出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 殺人犯酒駕假釋被撤銷 最高法院提釋憲 11:062020/08/07 社會 中火挨罰1800萬廢證、環保署解套 中市府聲請停止執行失敗 20:002020/08/07 社會 疑盛唐中醫有滅證與串供 裁定呂世明 藥商羈押禁見 13:582020/08/07 社會 李眉蓁喊「我爸爸不是貪污罪」 刺中陳其邁、民進黨痛點 19:512020/08/07 政治 遭嗆財產13萬「鬼才信」 陳其邁反擊：江啟臣資產增千萬怎解釋？ 13:502020/08/07 政治 立委涉貪蘇震清等4人遭羈押 不服裁定今提抗告 20:042020/08/07 社會 蘇震清昔向王爺宣示清廉 網嘆：怎麼綠的都喜歡騙神？ 10:102020/08/07 政治 檢警環破獲南部河川公地遭棄置掩埋廢棄物 被告3人收押 19:042020/08/07 社會 立委蘇震清及廖國棟不滿被押 也提抗告 14:092020/08/07 社會 吳世昌仍是證人 目前查無不法對價 16:192020/08/07 社會 社會熱門新聞 檢方提抗告翻盤成功 趙正宇獲交保遭高院撤銷 - 法律 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 屏東三地門海神宮驚傳溺水 溯溪教練與隊員救起雙亡 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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