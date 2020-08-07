繼北檢昨天對徐永明、趙正宇等人提起抗告後，因涉嫌貪汙遭羈押的立委蘇震清、廖國棟、陳超明、及蘇震清助理余學洋等4人，不服北院裁定羈押禁見，於今天提起抗告，台灣高等法院分案後由陳芃宇任受命法官，葉騰瑞任審判長與陪席法官共組合議庭審理。

立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院撤銷發回北院重裁；至於時代力量前黨主席徐永明，及立委助理林家騏及丁復華遭羈押部分，高院駁回抗告確定。

(中時新聞網)