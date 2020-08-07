台灣重要文史專家莊永明辭世，享壽79歲，家屬透過莊永明臉書粉絲專頁「莊老師教孫子講台語」發表聲明，證實莊永明於7日上午11時31分離世，消息一出，藝文界人士紛紛覺得不捨。

台藝大古蹟藝術修護學系教授李乾朗表示，「莊永明可說是用腳做研究的人，以及馬路博物館的實踐者。」

莊永明來自台北大稻埕，他出生於1942年，家裡開的柑仔店「大稻埕千秋街店屋」，現為台北市定古蹟。莊永明被公認為是台灣民間史料收藏最豐富的研究者之一，自1970年代在文壇崛起，於報章雜誌發表文章，1997年開始，擔任「大稻埕逍遙遊」文史導覽員，導覽場次超過上千場。

李乾朗表示，台灣鄉土歷史與民俗典故研究，在二戰之後，可分為兩派，「一派是學院裡面的研究者，另一派是帶有官方色彩的研究者，如：台灣省文獻委員會、台北市文獻委員會，莊永明則是民間學者的代表，他不在公家機關上班，靠自己的能力、興趣，勤快地走，實地踏查，把台北市的大街小巷都走遍了，是台灣民俗和鄉土史的研究上，用腳做研究的代表。」

李乾朗表示，有些人靠著興趣做研究，從事3年、5年可能就停止，「但莊永明則是持之以恆，做一輩子。」李乾朗回憶，莊永明曾打趣形容自己的書房不是書齋，而是「書災」，「他是個擅長挖掘新史料的研究者，書本多到氾濫成災，裡面有很多珍貴的古董書，所費不貲，都是他用微薄薪水買下，令人感動。台北市老照片，莊永明蒐集最多，這些也非常珍貴。」

李乾朗說，莊永明用心挖掘史料，卻不是躲在書房裡的人，他擔任「大稻埕逍遙遊」文史導覽，「帶很多人逛大稻埕，把馬路當博物館，游刃有餘地細數，和孫中山一起革命的吳文秀、寫望春風歌詞的李臨秋住在哪裡，左邊房子、右邊房子、巷子裡又有誰，如數家珍，是最佳導覽員，馬路博物館的實踐者。」

家屬在聲明中表示，將遵照莊永明生前簡潔風格，舉辦家祭，日後舉辦追思會或音樂會，以此紀念他。

(中時 )