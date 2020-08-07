莊永明除了是腳力驚人的文史工作者，同時也勤於筆耕，1970年代開始在報章雜誌上發表文章，把見聞、文史研究資料與讀者分享，音樂學者顏綠芬表示，在民間有許多蒐集文史資料的人，「但莊永明勤於研究，還勤於筆耕，讓更多人閱讀，這非常不容易，此外，喜歡唱歌的他，還有一副好歌喉。」

1982年，莊永明應《中國時報》之邀，撰寫專欄「台灣第一」，有系統地整理台灣本土文化、歷史脈絡，莊永明也因這個專欄得到「台灣第一」的稱號。《中國時報》人間副刊主編盧美杏回憶，過去擔任寶島版編輯，幾乎每周都與莊永明通電話，「請他從一堆老照片中淘金，或者像柯南般辨識許多老物件，他是台灣之寶。」

除了筆耕，莊永明也熱愛台灣歌謠，並曾經從蒐集到的史料中，發現新訊息，像是音樂家呂泉生〈杯底不可飼金魚〉，世人大都以為詞曲都為呂泉生所作，但他某次買到這首歌首演的歌單，意外發現作詞人不是呂泉生，而是陳大禹，但因當時政治氣氛，歌詞字句容易引發敏感聯想，只得隱匿真正作詞人姓名。

顏綠芬表示，過去少有人為呂泉生書寫相關文章和傳記，「但這類的故事，透過莊永明的筆，就能讓更多人知道。」

台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，莊永明不僅是從小生長在大稻埕的人，「而且和文人雅士為鄰居，寫作〈望春風〉的作詞人李臨秋，就是莊老師的鄰居。他對歌謠的執著，是因為這些歌曲背後都有每個年代的故事，他不厭其煩地和世人分享。」

(中時 )