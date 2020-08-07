時代力量前黨主席徐永明獲80萬元交保，檢提抗告，高院認為，檢方只主張徐永明應無與其他被告不同認定等，難以作為裁押理由，北院裁定徐得以具保替代羈押，並禁止與本案相關證人聯繫、勾串，並無不當，駁回抗告確定。

合議庭說，檢察官主張不能排除徐永明利用未羈押機會而串證，所辯與卷證資料不符，及有後續事實須調查等，但北院已諭知徐禁止與本案相關證人聯繫、勾串，另檢察官其他質疑，應屬未來偵查之種種可能，實難謂已提出必須羈押之依憑，況徐的職務行為較為明確單純，犯罪情節較為輕微，難認有羈押之必要。

(中時 )