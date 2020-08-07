檢方抗告失敗 時力前黨主席徐永明80萬交保 20:592020/08/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量前黨主席徐永明獲80萬元交保，檢提抗告，高院認為，檢方只主張徐永明應無與其他被告不同認定等，難以作為裁押理由，北院裁定徐得以具保替代羈押，並禁止與本案相關證人聯繫、勾串，並無不當，駁回抗告確定。 合議庭說，檢察官主張不能排除徐永明利用未羈押機會而串證，所辯與卷證資料不符，及有後續事實須調查等，但北院已諭知徐禁止與本案相關證人聯繫、勾串，另檢察官其他質疑，應屬未來偵查之種種可能，實難謂已提出必須羈押之依憑，況徐的職務行為較為明確單純，犯罪情節較為輕微，難認有羈押之必要。 (中時 ) #徐永明 #羈押 #檢方 #主張 #聯繫 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委羈押抗告高院審酌 北檢枕戈待旦沙盤推演 12:432020/08/07 社會 拚父親節回家團圓 遭押立委陳超明提抗告 16:282020/08/07 社會 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 04:102020/08/07 社會新聞 立委蘇震清及廖國棟不滿被押 也提抗告 14:092020/08/07 社會 用腳做研究的人 莊永明辭世 21:052020/08/07 生活 賴品妤狠嗆黃國昌怯戰神 王浩宇：國昌老師又連續五天沒發文 15:422020/08/07 政治 台中鉛中毒案 盛唐中醫院長、九福中醫師、藥商3人聲押 09:392020/08/07 社會 台灣重要文史專家莊永明辭世 享壽79歲 16:392020/08/07 生活 吳世昌仍是證人 目前查無不法對價 16:192020/08/07 社會 社會熱門新聞 立委收賄案抗告結果出爐 趙正宇交保撤銷 - 社會 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 趙正宇立委交保遭撤銷 理由曝光 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 北市公車疑剎車失靈 撞扁前方百萬轎車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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