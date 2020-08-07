新天地（8940）第二季業績大受疫情衝擊，合併營收僅7,214萬元，年減78％，稅後虧損0.96億元，虧損較去年同期擴大逾2倍，每股稅後虧損1.42元；上半年稅後虧損0.95億元，每股虧損1.34元，由盈轉虧。

新天地7月營收0.57億元，年減25.48％；前7月營收4.79億元，年減50.17％。

(工商 )

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