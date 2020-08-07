總投資金額逾200億元的「置地廣場桃園」7日正式開幕，國泰人壽打造「一站式複合園區」，成為疫後經濟的亮點之一，最受矚目的Xpark水族館訂票秒殺，創近30萬線上訂票記錄，8月票幾乎已預訂一空。國泰人壽表示，「置地廣場」除台北、台南、桃園外，台中台灣大道開發案可望成為其第四個據點，也會積極評估合宜商用開發地點。

「置地廣場桃園」基地6.6萬坪，相當於30個足球場大，為全台最大的商業用地開發，50年地上權可望為國庫挹注120億元的權利金加租金，國壽導入日本西武集團橫浜八景島水族館Xpark，以及新光影城、國泰商旅自營飯店COZZI Blu，以及去年全數開幕的華泰名品城，成為兼具「食、宿、遊、購、行」的一站式園區。

其中，在日本營運三座水族館、一座動物園的橫浜八景島，打造海外首座分館Xpark，也是北台灣最大的水族館，占地4,500坪，展出300多種、3萬多隻，包括日本異齒鯊、花笠水母、麥哲倫企鵝等在台灣首次展出的海洋生物，在開幕之前已經未演先轟動，預售票在網路熱賣，在kkday平台上7月開放預購推出即秒殺，目前已有近30萬預訂，據了解，目前8月假日預售票已售光。

此外，以海洋主題元的的COZZI Blu和逸飯店，與戶外旅遊潮牌Snow Peak合作，規劃情境專區體驗野營，飯店自開放訂房以來，房源到今年底幾乎預約全滿；新光影城也與席伊麗床墊、OSIM按摩椅合作，打造全球首創的電動床、按摩椅影廳。

國泰人壽總經理劉上旗表示，這個開發案「十年磨一劍」，開發過程「像極了愛情」，目前國壽在高鐵沿線桃園青埔和台中鳥日都有商業設施開發案，期盼未來加速高鐵沿線車站各地區的市場活絡，進而帶動產業與地方繁榮，未來只要有合適可供開發商業用地，都會納入評估。

(工商 )