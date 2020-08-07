捲入SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，在黨內壓力下，主動宣布退黨，而風波未息，時力北市議員黃郁芬與林穎孟也無預警宣布退黨，並痛批黨內有「放話文化」的攻擊，讓人徹底的心寒及失望，這也代表著，時代力量在北市議會席次全滅。至於，外界也相當好奇創黨五年的時代力量，未來下一步會是如何。對此，國民黨台北市議員張斯綱在政論節目中則說，「不覺得時代力量因此消聲匿跡，說不定內部有另外路線出來」。

張斯綱在政論節目「少康戰情室」中說，之前就有聽說時代力量其實在內部有兩個派別，像是之前在議題、提名、民進黨關係等方面，其實就已經出現不同路線，目前北市議員都陸續退掉，所以看的出來下一次時代力量在北市選舉可能要另起爐灶。

張斯綱進一步說，他認為時代力量也不會放棄，未來下一次選舉，跟民進黨的競合關係會如何，下一次會不會導致泛綠、小綠在都會區出現爆炸性情況，都是值得關注；他也說，不覺得時代力量因此消聲匿跡，說不定內部有另外路線出來，跟基進黨或是意識形態相近政黨做些整合，或重新改黨名出發，這些都是有可能情況，也許因這次受到大挫折，但不會這麼快離開政壇。

(中時新聞網)