立秋是秋季第一個節氣（國曆8月7～9日左右），立秋到來也意味著夏天即將結束，秋天正要來臨，但此時盛夏的餘熱還沒有消除，此時也是俗稱的「秋老虎」，因此不少民眾仍然會覺得天氣炎熱。溫亞中西醫聯合診所中醫師彭溫雅指出，秋老虎的狀況可能會一直持續到白露節氣才會結束，等到秋分才會有明顯涼意。

立秋後，陽氣日消，陰氣日盛。春生、夏長、秋收、冬藏本是自然界的運作規律，萬物開始由生命的成熟頂端走下坡，花木逐漸凋零，生機頓失，人的情緒也跟著自然界的蕭瑟走下坡，如果情緒與身體沒有跟著調和過來，常引發憂愁、低落的情緒。彭溫雅指出，這個時節特別容易會有悲傷、煩悶的心情，因此要特別注意調理心情。

順應陽氣漸收、陰氣漸長的天氣變化，「養、收」是入秋的養生原則，彭溫雅建議，秋天的起居調養，以「早臥早起、與雞具興」為原則，最好晚上10點左右就寢，早上6、7點就起床，多休息、不要熬夜，另外，秋天很容易出現咳嗽、氣喘、過敏等症狀，飲食上以滋陰潤肺為原則，可以多吃富含膠質、水分的食物，預防秋燥。

咳嗽、氣喘停不了？中醫大推「3食材1穴道」超有效 (圖／pixabay)

龍眼

中醫認為，龍眼性溫味甘，具有補心益脾、養血安神、止瀉潤肺、止咳等功效，用於貧血、短氣、心悸、失眠、健忘、神經衰弱及脾虛等情況，明朝醫家李時珍對龍眼評價極高。

《名醫別錄》稱之為「益智」，言其功能養心益智故也。有滋補強體，補心安神、養血壯陽，益脾開胃，潤膚美容的功效。桂圓的糖分含量高，配搭其他食材也有很好的食療效果。

龍眼乾果剝殼後，可與其他食品配製成羹、湯、粥等，也可將龍眼乾果摻在雞肉、鴨肉、排骨中燉食，可以增強體力、提高身體的免疫力。彭溫雅建議，早餐可以來一碗龍眼粥，兼具補充水分與潤燥功效，是立秋節令的理想料理。吃粥有助於健脾胃、補中氣，令人一整天神清氣爽。

金針花

中醫認為，金針性味甘涼，能緩解肺部燥熱、紓壓助眠。彭溫雅表示，中醫有五季入五臟的觀念，秋季對應到人體的肺部，如果在秋天容易出現肺部相關的症狀，經常因為燥熱流鼻血、咳嗽，金針花都可以適度緩解症狀。彭溫雅建議，體質偏熱的人，在秋季也適合多吃金針花來調整體質、緩解燥熱。

《本草綱目》記載，金針花含大量蛋白質及鐵質，有造血、補血、強壯臟腑機能、利尿、止血、消腫等功效。就營養角度而言，金針花確實熱量低且富含蛋白質，鐵質含量更為菠菜的20倍、萵苣的10倍，是女性「補血」的最佳食材之一。

水梨

水梨性偏寒，中醫常用來清熱潤肺止咳，熱性體質（經常口乾舌燥、咽喉乾癢）的人可吃新鮮水梨，不過體質偏涼（脾胃虛容易拉肚子）或寒咳（痰液清而稀）的人不宜吃梨，建議這時可將梨芯挖掉，填入少許川貝蒸過再吃，可緩解水梨寒性。

「這個時節吃水梨可以補充身體水分，達到滋潤效果，不過水梨生食和熟食功效不太一樣，如果是當水果吃，可以補充維他命C、預防感冒，若是煮成冰糖燉梨、魚腥草燉梨，會有滋補效果，適合久咳不癒的民眾。」彭溫雅說。

立秋時節可經常按壓瞳子髎穴，可以促進眼部血液循環，治療常見的眼部疾病，並可以去除眼角皺紋，彭溫雅說，現代人普遍晚睡，再加上用眼過度，可以常按壓瞳子髎穴舒緩，也能緩解頭部兩側的壓力，而且瞳子髎穴走膽經，有助睡眠。

圖／康健雜誌

瞳子髎穴，位於眼睛外角旁1公分處，找穴位時可採用正坐或仰臥的姿勢，可早晚各按一次，每次持續按3分鐘。

另外，彭溫雅建議，體質偏熱的人在立秋時節可以多按摩天突穴。天突穴位於胸骨上窩的凹陷處，可用拇指按在穴位上，按壓時在心裡默數36下，然後按順時針方向揉9次，逆時針方向揉9次，總共做3遍，也特別適合久咳不癒的民眾，咳嗽時可以多多按揉天突穴，有助止咳平喘。

圖／康健雜誌

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(中時新聞網)