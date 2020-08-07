高國輝沒收郭嚴文可能飛出牆外的深遠飛球。（嵌入自中職官方Youtube）

富邦悍將高國輝6日對上樂天桃猿，打擊不僅有好表現，在外野守備上更是上演完美接殺，成功從全壘打牆前沒收樂天郭嚴文可能的全壘打，同時為兩年前的自己雪恥，解除心中陰影的他興奮直呼：「超爽的！」

樂天在4局下半，郭嚴文敲出一支外野飛球，眼看就要轟出全壘打牆，不料左外野手高國輝竟在全壘打牆前跳起身，伸長手臂將球接殺完美守下1分，成功攔截全壘打讓高國輝興奮之外也重拾信心，原因是在兩年前時不慎「助攻」了王柏融，當時球本是要進手套內的但剛好彈出手套外，恰巧不小心還「托」出全壘打牆外，使得棒球情人高國輝有了「排球情人」的新封號。

高國輝坦言，兩年前的「笑話」成為他心中的陰影，對於昨日自己的表現感到滿意，因為那顆球確實不好處理，重拾信心的他被問到當下是否深怕悲劇重演，他樂觀呼籲：「運動員就是要有勇於嘗試的精神，當下雖既緊張又擔心，但在場上若不特別去嘗試，就不會有特別的精采表現。」

面對高國輝昨日的表現，悍將外野手教練黃甘霖笑說：「那顆球都快飛出去了，確實難度很高！」他更直呼：「外野手接球跳起身時間點很重要！不管是打擊、跑壘、守備都一樣。」並針對守備技巧透露說：「若沒抓好時間點太早將手套舉起容易擋住接球者的視線，或是太早起身跳也容易將球彈出手套外。」

(中時 )