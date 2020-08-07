因為疫情無法載旅客出國旅行，星宇航空的「偽出國」7日上午11:15自桃園機場起飛！從台灣東部南向往菲律賓方向飛行，親自執飛的K董，自己做導覽，還特別增加40分鐘航程，讓旅客從高空欣賞東沙群島圓形環礁，成為父親節前夕送給旅客的驚喜彩蛋。K董在導覽結束前表示：「我會堅強的走下去，度過這個難關。」

「各位旅客，這裡是機長張國煒廣播」 K董一句問侯，立刻凝聚了機上旅客的注意，全場旅客全高舉手機，就是要錄下他的廣播。擔任機長的星宇航空董事長張國煒也難掩興奮之情，詳細介紹整段航路。

他表示，這班是非常特別的班機，所以飛行高度會盡量飛的比較低一點，將在8,000呎到15,000呎之間，這大概也是破紀錄了！起飛以後，會從淡水河口切進台北市，如果能見度還可以的話，就會看到松山機場和101大樓。接著我們將繼續往宜蘭的方向推進，從南澳出海，就會沿著東部的海岸線往南飛，沿途在各位的右方將會看到花蓮還有清水斷崖，再來是就是台東，坐在左邊的旅客有機會可以看到蘭嶼及綠島，接下來會到恆春，之後將開始保持高度並直接飛往折返點。

最令旅客期待的航程彩蛋，由K董於登機廣播揭幕-東沙群島：「這個折返點非常的特殊，我們今天選的折返點是在東沙群島的東面，天氣狀況許可的話，各位就可清楚欣賞東沙群島，東沙群島是近期非常熱門的地點，大家對東沙應不陌生但從未親眼看過，今天有機會讓大家可以仔細欣賞東沙群島之美，東沙群島是一個非常美麗的島礁，同時也去給我們的陸戰隊第99旅打個氣再折返，經過菲律賓後再走恆春，最後返回桃園機場」。

為了跟上機長的導覽速度，多數旅客都寧不享受機上影視，反而是緊盯螢幕中的飛行地圖，粉絲還發現K董在東沙群島上空畫了一個8，眾人在客艙內熱烈討論，猜測董事長是否是為明天的“父親節“，留下一個飛航梗。

天氣作美且能見度高，沿途可清楚欣賞龜山島、雪山山脈、太魯閣、及三仙台等。星宇航空表示感謝這次熱情參與的所有旅客，也敬請期待第二班次，希望屆時可提供更多驚喜服務。

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