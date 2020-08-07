黃靖倫、羅平在《女力報到－正好愛上你》演出，巧的是兩人都為新手爸爸，迎接父親節到來，坦言今年過節意義特別重大。黃靖倫表示，老婆即將臨盆，近期拍戲空檔就會四處採買，就連跑通告也許願獎品「希望拿到各類嬰兒用品」。

黃靖倫是新加坡人，他表示新加坡與台灣的父親節日期不同，台灣為八月八日，新加坡則固定是六月的第三個星期天慶祝，往年他會請爺爺、爸爸吃大餐過節，今年多了新身分感觸特別多，笑說等小孩出生，會拿著和兒子合照到處炫耀。

有「印度王子」之稱的台印混血男星羅平，女兒現已1歲9個月，他自爆「還沒習慣，到父親節會忘記自己是爸爸」。老婆目前帶女兒回德國娘家，期待明年能和妻女過節。今年父親剛好在台灣，羅平打算約父親一起煮印度咖哩等家鄉菜過節。

見新手爸爸越來越多，同劇組的梁瀚名被問是否想趕進度？他鬆口：「其實會想，常看到小朋友被爸爸、媽媽牽著在逛街，小朋友挑東西、童言童語，就覺得很幸福，平凡也很踏實。」他也提醒粉絲們愛要及時，「多關心家人，讓他們知道你的近況」《女力報到－正好愛上你》周一至周五晚間8點TVBS 42頻道播出。

黃靖倫（左）跟育幼院小朋友互動。（TVBS提供）

黃靖倫（中）很喜歡小孩。（TVBS提供）

(中時 )